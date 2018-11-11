بالصور.. اتلانتا يلقن إنتر ميلان درسا قاسيا ويسحقه برباعية

ماجد محمد(صدى):

تمكن فريق اتلانتا من الفوز على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 4 /1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح هاتيبور التسجيل لأتالانتا فى الدقيقة 8 بعد تمريرة من جوسينس، وفى الدقيقة 47، نجح إيكاردى فى إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء، ثم أحرز مانشينى هدف التقدم لأصحاب الأرض فى الدقيقة 62 بعد تمريرة من لويايتش، ثم عزز ديمسيتى تقدم أتالانتا بهدف فى الدقيقة 88، وحصل مارسيلو بروزفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان على بطاقة حمراء فى الدقيقة 92، واختتم جوميز مهرجان الأهداف فى الدقيقة 94، بعد تمريرة دى رون.

بتلك التتيجة، تقدم فريق اتلانتا للمركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند 25 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي الوصيف وبفارق ست نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.