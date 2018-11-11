بالفيديو.. انتقادات لـ ” وعد ” بتقليد أحلام لتناولها الشيكولاته خلال برنامج

أميرة خالد(صدى):

أكدت وسائل إعلام، اليوم الأحد، على توجيه عدد كبير من المغردين بمواقع التواصل الإجتماعي، انتقادات حادة للفنانة السعودية ” وعد ” بعد انتشار فيديو لها خلال كواليس الفاصل الإعلاني للبرنامج ” نجم السعودية ” والتي هي عضو لجنة تحكيم به، حيث طلبت بعض الشوكولاته لتناولها.

وانهالت الكثير من الاتهامات للفنانة السعودية ” وعد ” بأنّها تقوم بتقليد النجمة الإماراتية ” أحلام ” ، وأنها ليست المرّة الأولى التي تواجه فيها هذا الموضوع، كما تلقت انتقادًا بسبب عدم ذكر وفاة الفنان ” أبو بكر سالم ” ، وقامت بالاعتذار عبر حسابها على السناب شات.

وتعد هذه هي التجربة الثانية لوعد في التحكيم حيث يشاركها في اللجنة الفنان ” عبادي الجوهر ” والموسيقي ” ممدوح سيف ” .

والجدير بالذكر أنّ وعد عادت من مصر مؤخرًا حيث قامت بتسجيل أغنيتين شعبيتين من المرتقب أن تطلقا قريبًا في الأسواق وذلك بعد طرها أغنية وطنية.