نائب أمير الجوف يتفقد ميدان الفروسية بالمنطقة

الجوف(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، ميدان نادي الفروسية بالمنطقة, حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس المجلس الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سموه من الدكتور السمرين, لشرح عن الميدان واطلع على احتياجات الميدان والنواقص التي يتطلع مجلس الإدارة والملاّك لاكتمالها.

وتجول سمو نائب أمير منطقة الجوف في المضمار والمنصة، موجهاً بتشكيل اللجان التي تعمل على دفع العملية التطويرية للميدان وتأمين الأليات والمعدات اللازمة.

وأعرب الدكتور السمرين باسمه ونيابه عن مجلس الإدارة وملاّك الخيل, عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذا الحرص والدعم.