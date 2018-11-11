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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين
نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية – القصيم – الرياض – حائل – الباحة – مكة المكرمة – عسير ” .

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا على قد يتخللها سحب ممطرةعلى أجزاء من منطقتي ” الجوف – الحدود الشمالية ” .

 


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