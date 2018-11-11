بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية – القصيم – الرياض – حائل – الباحة – مكة المكرمة – عسير ” .
كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا على قد يتخللها سحب ممطرةعلى أجزاء من منطقتي ” الجوف – الحدود الشمالية ” .
حالة الطقس المتوقعةبمشيئة الله ليوم الأثنين 1440/3/4 الموافق 2018/11/12 في #المملكة#نرصد_ونحمي#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/VU6r7XHr2d
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) November 11, 2018
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