بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية – القصيم – الرياض – حائل – الباحة – مكة المكرمة – عسير ” .

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا على قد يتخللها سحب ممطرةعلى أجزاء من منطقتي ” الجوف – الحدود الشمالية ” .