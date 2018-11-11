مستشفيات الأمن المركزي تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بمستشفيات الأمن المركزي في المدن التالية (الرياض، والدمام، وجدة، وأبها).

وأوضحت الشركة أن الوظائف تحت مسميات مساعد طبيب أسنان، وأخصائي إداري، ومساعد إداري، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأضافت أن الوظائف مساعد طبيب أسنان (الرياض، الدمام، جدة، أبها) لابد أن يكون المتقدم حاصل بكالوريوس مساعد طبيب أسنان أو دبلوم بعد الثانوية (لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الثانوية وأن يكون لديها رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول)، وأخصائي إداري (مقر الشركة بالرياض) لابد أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس إدارة صحية أو إدارة أعمال أو إدارة عامة مع خبرة لا تقل عن سنة مع إتقان اللغة الإنجليزية وإجادة العمل على برنامج مايكروسوفت أوفيس، و مساعد إداري (مقر الشركة بالرياض) لابد أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم إدارة صحية أو إدارة أعمال أو إدارة عامة مع خبرة لا تقل عن سنتين مع إتقان اللغة الإنجليزية وإجادة العمل على برنامج مايكروسوفت أوفيس.

وأكدت أنه من تنطبق عليه الشروط، ويرغب في معرفة تفاصيل عن الوظائف يمكن الدخول على الرابط التالي هنـــــا..