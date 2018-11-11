أصابته بالصدمة..وزير الإعلام اليمني يهاجم واشنطن بوست..تعرف على السبب

فهمي محمد(صدى):

انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما أقدمت عليه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الشهيرة بفتح المجال أمام أحد قيادات الميليشيات الحوثية المتمردة في اليمن، بالكتابة لديها في الوقت الذي يعد فيه مسؤولا رسميا عن كثير من الجرائم المرتكبة على الأراضي اليمنية.

وقال الوزير اليمني، عبر حسابه بتويتر، إن الصحيفة الأمريكية سمحت لمحمد علي الحوثي ” المسؤول بصفة مباشرة عن آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق اليمنيين ” ، بنشر مقال عبر صفحاتها، وتساءل كيف تقع الصحيفة في هذا الأمر، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا الشخص وجماعته متورطون في ” تفجير منازل المعارضين، وقصف وحصار المدن بالإضافة إلى جرائمهما بحق مئات الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا واختطفوا وعذبوا وما زال العديد من في سجون الميليشيا ” .

وتعجب الإرياني من هذه الخطوة التي قامت بها واشنطن بوست، إذ أن ميليشيات الحوثي ” مصنفة دوليا بأنها أشد خطرا على الصحفيين وحرية الإعلام من تنظيم داعش ” .

واختتم: ” في الوقت الذي تدرس فيه الادارة الامريكية تصنيف الحوثي جماعة ارهابية هو امر صادم لكل العاملين في الحقل الصحفي ” .