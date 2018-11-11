خلافات بين الملكة والأمير هاري.. ” ما تريده ميغان لن تحصل عليه “

لندن(صدى):

كشفت تقارير إعلانية بريطانية، أن هناك خلافات دائمة بين الملكة إليزابيث وحفيدها الأمير هاري، على خلفية أمره للعاملين بالقصر الملكي بأن تحصل زوجته ميغان على كل ما تريده.

وكان القائمين على العرس الملكي، يرجعون للأمير هاري في كل كبيرة وصغيرة ستتم في حفل الزفاف، حتى أنه فقد أعصابه على أحد العاملين موجهًا بأن تحصل ميغان على كل ما تريده.

وكان هذا الأمر متعلق باختيار ميغان لارتداء تاج الزمرد في العرس، إلا أن الملكة لم يعجبها هذا الأمر وأردات أن تخضعها إلى البروتوكولات الملكية على طريقتها الخاصة.

وقالت الملكة حينها للأمير هاري: ” لا تستطيع ميغان أن تحصل على كلّ ما تريده. ستحصل على ما أقدّمه لها ” ، وبالفعل وضعت الأخيرة تاج الملكة ماري البلاتينيوم والمرصّع بالالماس في يوم زفافها.