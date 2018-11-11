امير تبوك يواسي الخريصي وفِي وفاة ابنته

محمود البلوي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك العزاء للشيخ احمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابنته رحمها الله .

جاء ذلك خلال زيارة سموه الْيَوْمَ لمنزل الخريصي بمدينة تبوك وتقديم واجب العزاء حيث كان في استقباله لدى وصوله الشيخ احمد الخريصي والأستاذ ناصر بن أحمد الخريصي وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية وسال سموه الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته بدوره قدم الشيخ احمد الخريصي شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .