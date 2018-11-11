” تجارية الرياض ” تعيد 200 ألف ريال لمساهم خدعته شركة عمالية

حمود العنزي(صدى):

عوضت المحكمة التجارية بالرياض أحد المساهمين بمبلغ 200 ألف ريال في قضية كان خصمه المباشر فيها صاحب شركة عمالية معروفة.

وكانت الشركة قد وعدت المساهمين ومن بينهم صاحب الدعوى بالحصول على أرباح كبيرة ومضمونة نظير المساهمة في الشركة المختصة باستقدام العمالة الأجنبية، إلا أنه على أرض الواقع لم ينل المساهم أي شيء مقابل مساهمته بمبلغ 200 ألف ريال.

وقضت المحكمة بأحقيته في استرداد رأس المال كاملا، دون فوائد أو أرباح، بعدما أخفق صاحب الشركة في إثبات وجود أي عذر لعدم وفائه بسداد ما وعد به.