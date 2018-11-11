بالصور.. فنان تشكيلي يبيع لوحة نادرة في مزاد علني بمليون ريال

عادل الحربي (صدى):

باعت دار ” سوذبيز ” للمزادات في لندن لوحتين نادرتين للفنان التشكيلي عبد الرحمن السليمان بلغ سعر إحداهما مليون ريال

وتفصيلا، قام برسمها عام 1980م، وتبرز مظاهر الحياة اليومية في المملكة، أثناء خروج المصلين من المسجد وجلسات وقت الضحى.

ويعتبر هذا إنجازاً وطنياً ودلالة على أن الساحة الفنية المحلية فريدة وبها ثقافة وحضارة خصبة وبإمكان الجميع تحقيق المزيد من الإنجازات.

وجاء استخدم الألوان الزيتية في تكوين الأعمال لاستعادة ذاكرة المنطقة التي عاش فيها بحي الكوت في الأحساء شرق المملكة، لافتاً إلى أن الرسمتين جذبتا رجال الأعمال والفنانين في المزاد، لتضمنهما طابعاً وعادات مختلفة عن مجتمعاتهم.

كما ابرزت اللوحة صورة الناس صغاراً وكباراً وإمام المسجد وهو يقرأ على صبي وامرأة فقيرة تجلس بالقرب من مدخل المسجد، والأخرى فيها استعادة لذاكرة الطفولة.