استعدادا للحزم.. راحة 3 أيام للاعبي الفيحاء بعد الفوز على الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

قرر الجهاز الفني لفريق الفيحاء بقيادة الصربي سلافيوليوب موسلين منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية من التدريبات حتى يوم الأربعاء المقبل، بعد الفوز المهم الذي حققه النادي على حساب الاتحاد، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس السبت.

ووفقا للحساب الرسمي لنادي الفيحاء، على تويتر، ستمتد راحة اللاعبين السلبية حتى الثلاثاء المقبل، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء استعدادا لمباراة الحزم المقبلة، المقررة يوم الخميس 22 نوفمبر.

يحتل الفيحاء المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم برصيد 10 نقاط.