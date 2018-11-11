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    نوفمبر

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بالصور.. تحليل الجولة الأولى من دوري الصالات 1440

بالصور.. تحليل الجولة الأولى من دوري الصالات 1440
عبدالرحمن الحميدي(صدى):

نتائج مباريات الجولة الأولى
العرض يهزم الريان 7×2
الجبلين ومصدة تعادل 4×4
الاتفاق يهزم العلمين 6×4
النهضة يهزم الخالدي 4×2
القادسية يهزم الثقبة 4×2

سجل في هذه الجولة 39هدف وتعادل وحيد الدعم المالي لم يحضر الى حد الان والراعي والنقل انتظار ومباراة الشعيب ورضوى اول تأجيل في الدوري :ــ

لعب في هذه الجولة خمس مباريات مع تأجيل مباراة الشعيب x رضوى بسبب الحجوزات

مباراة العرض xوالريان :ــــ

1. توقيت المباراة الساعة 4 عصرا .
2. ملعب الهيئة العامة للرياضة ( الصالات الخضراء الرباض ) .
3. العرض كان الأكثر استقرار وجاهزية .
4. الريان وضح عليه عدم الانسجام والاعداد البدني الغير جيد .
5. المباراة كانت حذرة في البداية .
6. انتهى الحذر بتسجيل النجم محسن فقيهي هدف العرض الأول عند الدقيقة 7 .
7. عاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 11.
8. الريان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 .
9. الشوط الأول انتهى بتقدم العرض 2×1 .
10. الشوط الثاني بدايته كانت اكثر حذر وهدوء من الشوط الأول .
11. العرض يسجل الثالث عن طريق نجمه رامي الزهراني .
12. يعود بعدها الريان ويقلص الفارق وهدف ثاني .
13. متعب حارس العرض ينقذ مرمى فريقه من هجمة مرتدة من اقدام عبدالمجيد لاعب الريان لو سجلت هذه الهجمة لاختلفت أمور المباراة بشكل كبير ؟
14. من مجهود كبير ورائع من ريان وهدف جميل بل الاجمل في المباراة وهدف رابع .
15. بعد هذا الهدف اعتمد فريق الريان على اللعب بي البور بلي والمغامرة كلفت فريق الريان كثير ثمنها ثلاثة اهداف من اقدام منصور ومحسن والرديني .

 من المباراة :ـ
 العرض ومدربه مستوى ثابت ومتطور لاعبين اكثر انسجام .
 مدرب العرض يملك كاريزما وحضور وحسن تعامل مع اللاعبين بشكل مميز.
 العرض فقط لا ينقصه الامحترف سوبر ستار للمنافسة .
 الريان فريق يملك مجموعة جيدة فقط قليل من الانسجام انتظروه في القادم .
 الاجمل في هذه المباراة حضور رئيسي الناديين العرض والريان وجهود كبيرة ودعم للاعبين وكرة قدم الصالات .

مصده x الجبلين
مباراة كان الأقرب لها الجبلين لكن يبدوا ان نجوم مصدة يزيد وعقيل وطلال كان لهم فكر مختلف وبجهود كبيرة وخرافية تمكنوا من الخروج بنقطة التعادل من المباراة 4×4 .
من المباراة :ــ

1. مصدة مدرب متخصص في كرة قدم الصالات وملف كبير وقوي في لعبة كرة قدم الصالات المصري خالد محمود.
2. الجبلين مدربه لم يحضر الى حد الان .
3. كاريكا محترف الجبلين ويزيد الغدير كان نجمي المباراة .
4. اعتقد ان مصدة سيكون مختلف هذا الموسم متى ما تواجد نجوم الفريق .

القادسية xالثقبة
مباراة شهدت 6 اهداف كان القادسية هو المنتصر فيها 4×2
المباراة كانت جيدة من الطرفين خاصة في ظل تواجد نجوم معروفين في لعبة كرة قدم الصالات
من المباراة :ـــ
1. المباراة شهدت مشاركة محترف القادسية الجديد خالد ماردونا ,
2. القادسية مع الزامل غير .
3. القادسية يملك اكثر من 7لاعبين دوليين .
4. الثقبة الصاعد الجديد يملك مجموعة لاعبين جيدين اعتقد ان مشاركتهم مع فريق العشبي ستجعل الفريق يعاني في قادم الأيام .
5. سجل اهداف القاسية معاذا والعتيبي 2 وماردونا هدف .
6. القادسية استعداد من بدري وجهود إدارية كبيرة للدعم الفريق وتجهيزه للدوري .

الاتفاق xالعلمين
انتصر بطل الدوري على بطل الصعود 6×4
من المباراة :ــ
1. الاتفاق استعان بمحترفه السابق سوزا البرازيلي .
2. العلمين محترف بحريني محمد عبدالله .
3. الاتفاق استفاد من تجربته الموسم الماضي وجدد لمحترفه البرازيلي المميز .
4. العلمين أضاع العديد من الفرص .
5. سجل للعلمين الشمري والمحترف البحريني وعفاري .
6. الاتفاق انهى الشوط الأول متقدم 4 صفر .
7. سوزا وايهاب كانوا الأبرز من الجانب الاتفاقي .
8. من جانب العلمين كان البحريني وعفاري الأبرز .

النهضة xالخالدي
فوز النهضة 4×2
مباراة كان النهضة هو صاحب الفوز والانتصار والسيطرة :ــ
1. النهضة سيطرة كامله وهدف اول في الدقيقة 7 عن طريق محمد الخماس .
2. النجم محمد الخماس يضيف الثاني في الدقيقة 9 .
3. الخالدي يملك محترف مصري محمد سعيد هداف الدوري المصري ؟
4. علامة استفهام على مستوى اللاعب في هذه المباراة ننتظره في المباراة القادمة ؟
5. الخالدي كان يعتمد على تقفيل مناطقه الدفاعية ؟
6. النهضة خلص المباراة من بدري بتسجيله اربع اهداف وفي بداية الشوط الثاني سجل هدفين صعب مهمة الخالدي في الرجوع ؟
7. المغربي والقاسم أضاف هدفين .
8. حارس الخالدي قدم مباراة كبيرة ؟
9. النهضة بدون محترف ؟

جميع فرق الدوري تعاني على المستوى المادي بشكل كبير بعض الأندية هددت بالانسحاب من الدوري ؟
هل سيكون هناك راعي للدوري وهو مايرونه الحل لسداد ديون الأندية التي تشتكي ماديا
الكثير من اللاعبين لم يستلموا حقوقهم المادية إلى حد الأن ؟

 


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