بالصور.. تحليل الجولة الأولى من دوري الصالات 1440

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

نتائج مباريات الجولة الأولى

العرض يهزم الريان 7×2

الجبلين ومصدة تعادل 4×4

الاتفاق يهزم العلمين 6×4

النهضة يهزم الخالدي 4×2

القادسية يهزم الثقبة 4×2

سجل في هذه الجولة 39هدف وتعادل وحيد الدعم المالي لم يحضر الى حد الان والراعي والنقل انتظار ومباراة الشعيب ورضوى اول تأجيل في الدوري :ــ

لعب في هذه الجولة خمس مباريات مع تأجيل مباراة الشعيب x رضوى بسبب الحجوزات

مباراة العرض xوالريان :ــــ

1. توقيت المباراة الساعة 4 عصرا .

2. ملعب الهيئة العامة للرياضة ( الصالات الخضراء الرباض ) .

3. العرض كان الأكثر استقرار وجاهزية .

4. الريان وضح عليه عدم الانسجام والاعداد البدني الغير جيد .

5. المباراة كانت حذرة في البداية .

6. انتهى الحذر بتسجيل النجم محسن فقيهي هدف العرض الأول عند الدقيقة 7 .

7. عاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 11.

8. الريان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 .

9. الشوط الأول انتهى بتقدم العرض 2×1 .

10. الشوط الثاني بدايته كانت اكثر حذر وهدوء من الشوط الأول .

11. العرض يسجل الثالث عن طريق نجمه رامي الزهراني .

12. يعود بعدها الريان ويقلص الفارق وهدف ثاني .

13. متعب حارس العرض ينقذ مرمى فريقه من هجمة مرتدة من اقدام عبدالمجيد لاعب الريان لو سجلت هذه الهجمة لاختلفت أمور المباراة بشكل كبير ؟

14. من مجهود كبير ورائع من ريان وهدف جميل بل الاجمل في المباراة وهدف رابع .

15. بعد هذا الهدف اعتمد فريق الريان على اللعب بي البور بلي والمغامرة كلفت فريق الريان كثير ثمنها ثلاثة اهداف من اقدام منصور ومحسن والرديني .

 من المباراة :ـ

 العرض ومدربه مستوى ثابت ومتطور لاعبين اكثر انسجام .

 مدرب العرض يملك كاريزما وحضور وحسن تعامل مع اللاعبين بشكل مميز.

 العرض فقط لا ينقصه الامحترف سوبر ستار للمنافسة .

 الريان فريق يملك مجموعة جيدة فقط قليل من الانسجام انتظروه في القادم .

 الاجمل في هذه المباراة حضور رئيسي الناديين العرض والريان وجهود كبيرة ودعم للاعبين وكرة قدم الصالات .

مصده x الجبلين

مباراة كان الأقرب لها الجبلين لكن يبدوا ان نجوم مصدة يزيد وعقيل وطلال كان لهم فكر مختلف وبجهود كبيرة وخرافية تمكنوا من الخروج بنقطة التعادل من المباراة 4×4 .

من المباراة :ــ

1. مصدة مدرب متخصص في كرة قدم الصالات وملف كبير وقوي في لعبة كرة قدم الصالات المصري خالد محمود.

2. الجبلين مدربه لم يحضر الى حد الان .

3. كاريكا محترف الجبلين ويزيد الغدير كان نجمي المباراة .

4. اعتقد ان مصدة سيكون مختلف هذا الموسم متى ما تواجد نجوم الفريق .

القادسية xالثقبة

مباراة شهدت 6 اهداف كان القادسية هو المنتصر فيها 4×2

المباراة كانت جيدة من الطرفين خاصة في ظل تواجد نجوم معروفين في لعبة كرة قدم الصالات

من المباراة :ـــ

1. المباراة شهدت مشاركة محترف القادسية الجديد خالد ماردونا ,

2. القادسية مع الزامل غير .

3. القادسية يملك اكثر من 7لاعبين دوليين .

4. الثقبة الصاعد الجديد يملك مجموعة لاعبين جيدين اعتقد ان مشاركتهم مع فريق العشبي ستجعل الفريق يعاني في قادم الأيام .

5. سجل اهداف القاسية معاذا والعتيبي 2 وماردونا هدف .

6. القادسية استعداد من بدري وجهود إدارية كبيرة للدعم الفريق وتجهيزه للدوري .

الاتفاق xالعلمين

انتصر بطل الدوري على بطل الصعود 6×4

من المباراة :ــ

1. الاتفاق استعان بمحترفه السابق سوزا البرازيلي .

2. العلمين محترف بحريني محمد عبدالله .

3. الاتفاق استفاد من تجربته الموسم الماضي وجدد لمحترفه البرازيلي المميز .

4. العلمين أضاع العديد من الفرص .

5. سجل للعلمين الشمري والمحترف البحريني وعفاري .

6. الاتفاق انهى الشوط الأول متقدم 4 صفر .

7. سوزا وايهاب كانوا الأبرز من الجانب الاتفاقي .

8. من جانب العلمين كان البحريني وعفاري الأبرز .

النهضة xالخالدي

فوز النهضة 4×2

مباراة كان النهضة هو صاحب الفوز والانتصار والسيطرة :ــ

1. النهضة سيطرة كامله وهدف اول في الدقيقة 7 عن طريق محمد الخماس .

2. النجم محمد الخماس يضيف الثاني في الدقيقة 9 .

3. الخالدي يملك محترف مصري محمد سعيد هداف الدوري المصري ؟

4. علامة استفهام على مستوى اللاعب في هذه المباراة ننتظره في المباراة القادمة ؟

5. الخالدي كان يعتمد على تقفيل مناطقه الدفاعية ؟

6. النهضة خلص المباراة من بدري بتسجيله اربع اهداف وفي بداية الشوط الثاني سجل هدفين صعب مهمة الخالدي في الرجوع ؟

7. المغربي والقاسم أضاف هدفين .

8. حارس الخالدي قدم مباراة كبيرة ؟

9. النهضة بدون محترف ؟

جميع فرق الدوري تعاني على المستوى المادي بشكل كبير بعض الأندية هددت بالانسحاب من الدوري ؟

هل سيكون هناك راعي للدوري وهو مايرونه الحل لسداد ديون الأندية التي تشتكي ماديا

الكثير من اللاعبين لم يستلموا حقوقهم المادية إلى حد الأن ؟