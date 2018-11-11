النصر يبدأ البحث عن وجه جديد لخلافة كارينيو

ماجد محمد(صدى):

بدأت إدارة نادي النصر البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان أمس السبت عن إقالة المدير الفني للفريق، الأوروجوياني، دانييل كارينيو.

وتتجه الإدارة النصراوية للتعاقد مع وجه جديد لقيادة العالمي، وإعادة الفريق للمسار الصحيح بعد الهزائم الأخيرة التي تلقاها محليا وعربيا.

ويفكر مسؤولو النادي جديا في التوقيع مع مدرب ليست لديه أي تجربة في السعودية أو الدوريات الخليجية بشكل عام، ومن المنتظر الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين.

كان النصر قد كلف البرتغالي هيلدر كريستوفاو، المدير الفني لفرق الناشئين بتولي قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد.