امرأة تقاضي مالك شركة خاصة بعدما وصفها بـ ” زبونة النحس “

أبوظبي(صدى):

لجأت سيدة إلى محكمة استئناف أبوظبي لمقاضاة صاحب شركة خاصة كان يُجري لها تشطيبات داخل منزلها، ولكنه أرسل لها صورة من محادثته مع شريكه عن طريق الخطأ، حيث كان يتوجه فيها بالسبّ للسيدة ووصفها بـ ” زبونة النحس “.



وطلبت السيدة من المحكمة حقها في التعويض، إضافة لحبس صاحب الشركة بسبب الأّذى النفسي التي تعرّضت له من المتهم.

وحدّدت المحكمة جلسة في الأسبوع المقبل للحكم في القضية بشكل نهائي.