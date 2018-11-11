هزيمة ” القادسية ” تظهر قوة السومة الهجومية وحاجة الأهلي للتدعيم

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الهزيمة التي تلقاها فريق الأهلي امام القادسية الجمعة الماضي هدفين دون رد، على حاجة الفريق لدهم هجومي في الفترة المقبلة، خاصة أن غياب المهاجم السوري عمر السومة ظهر تأثيره الواضح على ضعف الهجوم الأهلاوي.

ويعتبر السومة الهداف الأول للأهلي في السنوات الأخيرة التي نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري بعد غياب طويل، والمنافسة محليا وآسيويا بقوة، لكن مع تراجع مستوى اللاعب أو غيابه يظهر الأهلي بشكل مختلف.

ويظهر مدى تأثير السومة على هجوم الأهلي، وصوله للرقم 100 من حيث المساهمات التهديفية، إذ سجل اللاعب السوري منذ قدومه للدوري السعودي في أغسطس 2014، حتى الآن، 89 هدفا، بينما صنع 11 آخرين لزملائه.

ولم يتمكن أي لاعب محلي أو أجنبي من مجاراة السومة في أرقامه التهديفية خلال تلك الفترة، ليثبت أنه هداف من الطراز الكبير.