رجل يرفع قضية زنا ضد زوجته لخيانتها

القاهرة(صدى):

قام زوج برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالزنانيري يطالب فيها بتطليقه من زوجته لعلة الزنا، وضم حضانة ابنته إليه بعد هروب زوجته.

وأوضح خلال الدعوى أن زوجته كانت تعطي له ” حبوب منوم ” داخل الشاي وتنتظر زوجها إلى أن يخلد في النوم ويأتي جارها في الحال ، وفي كل مره لاحظ الزوج الدوخة الشديدة بعد تناوله كوب الشاي ، فتوجه إلى طبيب و وقال له أن سبب الدوخه هو العقاقير المنومة ، وفي اليوم التالي لاحظ الزوج خيالات أثناء دخول جاره إلى بيته ، وبمواجهه زوجته أنكرت في البداية ، وعندما أصر عليها وقام بضربها الضرب اعترفت بخاينتها وفرت هاربة بالطفلة مع أسرتها .