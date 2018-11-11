توجيه عاجل من ” الشؤون الإسلامية ” بشأن مسجد السيدة عائشة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فرع الوزارة بمنطقة مكة توجيهات لتغيير مسمى مسجد السيدة عائشة الكائن بحي بطحاء قريش إلى “مسجد بكة”.

وكان عدد من الحجاج والمعتمرين يتوافدون على جامع السيدة عائشة بحي بطحاء قريش ظنا منهم أنه الميقات، مما دفع وزارة الشؤون الإسلامية لاتخاذ الإجراء اللازم في اعتماد تغيير لوحة الجامع بالمسمى الجديد.

يذكر أن أهالي الحي فوجئوا منذ أشهر بتسمية أحد مساجد الحي باسم مسجد السيدة عائشة، وهو الاسم المعني بالميقات الذي يعرفه غالبية المعتمرين وزوار المسجد الحرام.