” الصحة ” تعلن عن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الرياض والقصيم

علي القحطاني(صدى):

اعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل نحو 3 إصابات جديدة بـ « فيروس كورونا » ؛ اثنان في الرياض، أحدهما يبلغ من العمر (54 عاما) صنفت عدواه بحالة أولية مكتسبة في المجتمع، والآخر (35 عاما) صنفت بعدوى ثانوية مخالطة منزلية، بينما الإصابة الثالثة في الأسياح بمنطقة القصيم لرجل يبلغ (75 عاما) صنفت عدواه بحالة أولية مكتسبة في المجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن الاصابات الثلاث تخضع للعلاج في المستشفيات.

ولفت الأطباء إلى أهم عوامل الوقاية هي ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية عند التعامل مع المواشي، وعلى المستوى المجتمعي الاهتمام بتعقيم اليدين وخصوصا عند ملامسة الأدوات السطحية مثل السلالم الكهربائية أو الأدوات التي يكثر استخدامها بين عامة أفراد المجتمع.