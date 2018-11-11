الرقابة ترفض مسلسلا لـ ” عادل إمام “

القاهرة(صدى):

رفضت رقابة المصنفات الفنية المصرية سيناريو مسلسل جديد كان يفترض أن يقدمه الفنان عادل إمام خلال رمضان المقبل؛ حيث يلعب فيه دور طبيب نفسي مشرف على رئيس الجمهورية.

ويعمل السيناريو على إظهار رئيس الجمهورية شخصاً مهزوزاً ، ما جعله يستعين بطبيب نفسي بقصر الرئاسة، وهو السبب الذي قد يكون وراء رفضه؛ فيما تسبب القرار صدمة كبيرة للفنان الذي لم يتغيب في السنوات الماضية عن دراما رمضان؛ حيث نسب المشاهدة العالية والأرباح المالية ضخمة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه سيحدد عادل إمام موقفه ما إذا كان سيصر على مسلسله هذا أو يستعين بمسلسل جديد أو يتغيب عن الدراما في شهر رمضان المقبل.