” تنمية القرى ” تقدم لتعليم الليث برنامج الإبتكار ورعاية المهوبين

نايف السالم(صدى):

قدمت جمعية تنمية القرى الخيرية لإدارة التعليم بمحافظة الليث فكرة برنامج يهتم بصناعة الابتكار ورعاية الموهوبين بالمحافظة وذلك في إطار تنمية قدرات الطلاب وغرس روح الابتكار في نفوسهم.

وأفاد رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية القرى الخيرية المهندس سمير حلواني أن ادارة تعليم الليث ممثلة بمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد النعيري جرى الاتفاق معها على تقديم مراحل البرنامج من خلال مذكرة تفاهم بين الجهتين لأجل تنفيد البرنامج ، وهذا لما ناله من استحسان واعجاب من مسؤولي تعليم الليث.

وبيّن المهندس حلواني أن جمعية تنمية القرى والتي انطلقت أواخر العام 1436هـ ومن أهم اهدافها تـأهيل الشباب من الجنسين لتحقيق الإيجابية والإنتاجية لقراهم ، كما تسعى لتـنمية قدرات الجمعيات الخيرية والتطوعية بما يساهم في تفعيلها ، وتـطويع التجارب الدولية والدراسات الميدانية بما يخدم المجتمع المحلي.