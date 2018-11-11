إدارة التقويم والقبول بتعليم الطائف تطلق خدمة إلكترونية لقياس رضا المستفيد

بدرية المالكي (صدى):

أطلقت إدارة التقويم والقبول ” بنات ” بتعليم الطائف خدمة إلكترونية لقياس رضا المستفيد والخدمات المقدمة له، وتقييم جودة العمل، بهدف تعزيز مستوى الأداء المؤسسي للإدارة عبر جهاز رايباك الإلكتروني، الذي دشنته مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي صباح اليوم الأحد بمقر الإدارة، بحضور عددٍ من مديرات الإدارات والمشرفات التربويات وموظفات الإدارة.

جاءت المبادرة الإلكترونية من تنفيذ لجنة الجودة والتميز بإدارة التقويم والقبول المشرفتين جواهر الحارثي وصالحة الحصيني، تحت إشراف مديرة الإدارة هدى الشهري، فيما تعتمد الفكرة على تحويل أدوات قياس رضا المستفيد الخارجي من خدمات الإدارة إلى برنامج إلكتروني تتوفر به معايير الشفافية دون التدخل أو التعديل.

وترتكز أهمية المبادرة على تحديد الفجوة بين رضا المستفيد الفعلي والمتوقع، ورصد متطلبات المستفيد لتحسين الخدمات المقدمة له، والقضاء على ظاهرة هدر الوقت والجهد والورق لمقدم ومتلقي الخدمة، إضافةً إلى تفعيل التعاون الإيجابي بين الأجهزة الحكومية والمجتمع.

واختتم اللقاء بتكريم مشرفات الإدارة على جهودهن الفاعلة في السعي حثيثًا لتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين إجراءات العمل كلٍ في مجاله ومهامه.