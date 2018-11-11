بالصور.. وقف إنسان بمحافظة وادي الدواسر.. عطاء ونماء

سعيد العجل(صدى):

تعمل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” على تحقيق الاستدامة المالية بتنفيذ استراتيجية تسهم في زيادة إيرادات الجمعية من خلال الأوقاف لتسهم في تغطية 50% من مصاريف الجمعية خلال العشر سنوات القادمة سعياً منها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل.

وتسعى الجمعية إلى العمل على إنشاء الأوقاف الخيرية في كل محافظات منطقة الرياض التي يوجد بها فروع للجمعية ليكون رافداً ومورداً مالياً لمصاريف ونفقات الفرع التي تصرف على المستفيدين.

ويعد وقف إنسان بمحافظة وادي الدواسر الذي تم تدشينه مؤخرًا من أحدث أوقاف الجمعية من حيث التصميم والبناء.

وتبلغ مساحة أرض الوقف (450) مترًا مربعًا، وتقع على طريق الجنوب الرئيسي في حي اللدام بموقع استثماري متميز ، تبرع بها الشيخ مبارك بن عبدالله آل سلطان وإخوانه – رحمهم الله تعالى – وتقبل منهم صالح الأعمال ، ليكون مصدر إيراد يعود ريعه على أيتام المحافظة.

وفي هذا الإطار فقد وقعت الجمعية اتفاقية شراكة استراتيجية لتنمية مواردها المالية مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، وذلك لتمويل مشروع بناء الوقف بمبلغ ثلاثة ملايين ريال.

وقد أرست الجمعية مشروع تصميم مخطط البناء للوقف على إحدى المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الجمعية حيث تم استلهام التصميم للواجهة الرئيسية من الهوية الرسمية للجمعية.

و تولت إحدى شركات المقاولات بناء الوقف الذي يتكون من خمسة أدوار بدعم من أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي.

وتم بحمد الله إنجاز الوقف حسب الاتفاق ، وأصبح معلمًا بارزًا في محافظة وادي الدواسر .

ويتكون مبنى الوقف من خمسة أدوار وتم تخصيص الدور الأرضي والأول لمقر فرع الجمعية بالمحافظة بقسميه الرجالي والنسائي، وتبلغ مساحة الدور الأرضي (212) متر مربع، ويحتوي على مكتب للاستقبال والكفالات، والقسم النسائي بمدخل جانبي مستقل يحتوي على مكتب رئيسة القسم، ومكاتب للأخصائيات الاجتماعيات، ومكتب للكفالات وقاعة مصغرة للاجتماعات، وصالة للانتظار وعدد ( 2 ) دورة مياه ، والدور الأول بمساحة (237) مترًا مربعًا ، يحتوي على مكتب لمدير الفرع ، ومكتب لسكرتير الفرع ومكتب لموظف البرامج والأنشطة، وآخر للأخصائيين الاجتماعيين، وقاعة للاجتماعات، ومطبخ، وعدد ( 2 ) دورة مياه، ومكتب استثماري مستقل للإيجار يحتوي على مكتب وبوفيه ودورة مياه، وسيتم تأجير بقية الأدوار التي تحتوي على 15 مكتبًا إداريًا بمتوسط مساحة 45 مترًا مربعًا للمكتب الواحد، وكل دور يحتوي على 4 صالات حيث تحتوي كل صالة على مكتب وبوفيه مصغر ودورة مياه ، كما يحتوي المبنى على مصعد لخدمة المستأجرين .

ومن المتوقع أن يبلغ ريع قرابة ( 250.000 )ألف ريال يعود ريعه

على أيتام فرع محافظة وادي الدواسر الذي افتتح في رمضان عام 1432هـ لخدمة عدد ( 299 ) أسرة ، وعدد المستفيدين ( 1428 ) يتيمًا ويتيمة وأرملة ، فيما بلغ عدد الكافلين بالفرع ( 1320 ) كافلاً.

وتحرص الجمعية على حث رجال الأعمال والموسرين في مملكتنا الغالية على التبرع بأوقاف تخصص لدعم برامج الجمعية ومصروفاتها التي تعود بالنفع على الأيتام والأرامل .

ويعد الوقف مصدرًا هاما لدعم مشاريع الجمعية وتحقيق النفع العام وضمان استمرار الدعم للمصروفات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجميع للمستفيدين.

وتعد الأوقاف من الأعمال الصالحة التي حث عليها ديننا الحنيف للفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه ودخول جنته، قال تعالي: “وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين”، وقال تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم».

كما أن الوقف يُعد رافد من روافد الجمعية ودوام استمرارها وأحد أوجه الصدقة الجارية، التي يستمر نفعها في الحياة وبعد الممات .