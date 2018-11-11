تركي آل شيخ أفضل شاعر غنائي لعام 2018 في استفتاء ” دير جيست “
فاز رئيس الهيئة العامة للرياضة الشاعر تركي آل الشيخ ، بجائزة أفضل شاعر غنائي في استفتاء مجلة ” دير جيست ” المصرية لهذا العام.
وتأتي فكرة تلك الجائزة بتصويت الجمهور عن أفضل شاعر غنائي ، وذلك بعد سلسلة النجاحات التي حققها .
يذكر أن مجلة “دير جيست” أعلنت نتيجة الاستفتاء لأعمال 2018 على موقعها الرسمي، وتنوعت الجوائز بين الأعمال والبرامج التليفزيونية والأفلام السينمائية وبرامج الراديو والمذيعين وغيرها .
محمد[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 2 ساعتين
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