تركي آل شيخ أفضل شاعر غنائي لعام 2018 في استفتاء ” دير جيست “

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

فاز رئيس الهيئة العامة للرياضة الشاعر تركي آل الشيخ ، بجائزة أفضل شاعر غنائي في استفتاء مجلة ” دير جيست ” المصرية لهذا العام.

وتأتي فكرة تلك الجائزة بتصويت الجمهور عن أفضل شاعر غنائي ، وذلك بعد سلسلة النجاحات التي حققها .

يذكر أن مجلة “دير جيست” أعلنت نتيجة الاستفتاء لأعمال 2018 على موقعها الرسمي، وتنوعت الجوائز بين الأعمال والبرامج التليفزيونية والأفلام السينمائية وبرامج الراديو والمذيعين وغيرها .