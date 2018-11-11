بالصور.. أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل سعد

نجران(صدى):

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد العريف نواف بن سعد عمران آل سعد، الذي استشهد أثناء أداء مهامه على الحد الجنوبي، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وعميم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب سموه أثناء زيارته ذوي الشهيد في مقر العزاء بحي الفهد، اليوم، عن ما يشعر به كل السعوديون من الفخر والاعتزاز بما يقدمه الرجال البواسل من تضحيات، في سبيل الذود عن أرض الحرمين الشريفين، ونصرة الوطن والمواطن، وذلك بحضور قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني.

من جهته، أكد والد الشهيد فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميادين العزة والكرامة والشرف، وأنه وجميع أبنائه رهن إشارة ولاة الأمر، في خدمة الدين ثم الوطن، داعيًا المولى أن يحفظ لهذا الوطن قادته وأمنه ورجاله البواسل، ويحميه من كل سوء ومكروه.