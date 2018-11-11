مغسلات موتى بالدمام يروين حكاياتهن بعملهم

الدمام(صدى):

حكت بعض مغسلات الأموات في جامع الفرقان بالدمام قصص ونوادر حول ممارستهن غسل الموتى، وكيفية دخولهن لمزاولة هذا العمل الذي ينتاب الكثيرين رهبةً منه؛ حيث قالت إحداهن إنها بدأت العمل متطوعة في المغاسل ثم أصبحت وظيفة رسمية لها، كما أن بعض جيرانها كانوا ينفرون منها ولا يأكلون مما تصنعه.

وأضافت أخرى، أنها عُرض عليها وظيفة حكومية براتب مجزٍ إلاّ أنها رفضتها لأنها أحبت عملها بالمغسلة، نافية فكرة أن المغسلات قلوبهن قاسية، مبينة أنهن يتأثرن بما يشاهدنه وتدمع أعينهن خاصة عند غسلهن الأطفال واليافعين، ويبكين مع أهل الميت؛ فيما أصيبت أخرى بصدمة مما رأته بالمغسلة، مبينة أنها مع ذلك واصلت العمل ولها الآن 10 سنوات.

وأشارت إحدى المغسلات إلى أن أول شخص غسلته كانت والدتها، وأنها تعرضت لعديد من المواقف المؤثرة، من بينها أنها فوجئت عند تغسيلها لإحدى المتوفيات بأنها صديقة قديمة لها، ولم تستطع مواصلة غسلها.

وسردت إحداهن موقف غريب مرت به أن إحدى السيدات توفيت وهي حامل وعند غسلها شعرت المغسلة بحركة الجنين في بطنها على الرغم من مكوثها يوم كامل بثلاجة الموتى، لافتة إلى أنه بعد التحقق من الأمر تم نقل المتوفاة إلى المستشفى هناك أجريت لها عملية قيصرية وتم إخراج الطفل وهو بصحة جيدة في الشهر السابع.