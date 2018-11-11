القبض على عاطل بتهمة اغتصاب امرأة في شارع جانبي

القاهرة(صدى):

قررت نيابة المرج حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة اغتصاب سيدة بأحد الشوارع الجانبية بموقف الخصوص في المرج.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول الاعتداء على الفتاة جنسياً بأحد الشوارع في الخصوص إلا أن المجني عليها استغاثت بالأهالي، وأمسكوا به وسلموه إلى قسم الشرطة.

وتعود الواقعة بعد وصول سيارة الميكروباص التي كانت تستقلها إلى موقف الخصوص، لاحظت بأن ذلك الشاب يقوم بتتبعها أثناء دخولها لشارع جانبي لاختصار الطريق لعملها فوجئت به يشدها بقوه حتى أسقطها أرضا بجانب سيارتين وحاول تكميم فمها حتى لا تستغيث ولكنها قامت بصفعه ومحاولة النهوض من الأرض وقامت بالاستنجاد بالسكان وعند محاولته للهرب استطاع سكان المنطقة اللحاق به وإمساكه.