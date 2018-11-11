بالفيديو.. لحظة تدفق السيول بقوة من سد صلبوخ شمال الرياض

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو للسيول وهي تفيض بقوة من سد صلبوخ شمال الرياض اليوم الأحد.

وظهر في المقطع المتداول مياه السيول وهي تفيض بقوة من سد صابون جراء الأمطار الغزيرة، كما عبر رواد التواصل عن إعجابهم بمنظر تتدفق السيول.

وانهالت دعوات رواد التواصل أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على المملكة، كما علق مغرد، قائلا:” اللهم صبيا نافعا “.

يذكر أن معظم مناطق المملكة تشهد هطول أمطار غزيرة فى الفترة الراهنة، حيث أسفرت عن تجمعات مياه كثيرة في الشوارع مما أعاقت الحركة والسير.