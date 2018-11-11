إمارة الرياض: البعض يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لإدعاء فك السحر

حمود العنزي(صدى):

كشف علوش بن فارس السبيعي، المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، أنه لوحظ قيام البعض بإستغلال برامج وسائل التواصل الإجتماعي استغلالاً شخصيًا بل تجاوز البعض إلى إحداث مخالفات شرعية ونظامية.

حيث يقوم البعض باستغلال هذه الحسابات للترويج لأنفسهم، بإدعائهم فك السحر دون علم شرعي أو سند نظامي في تصرفهم.

وقال ” السبيعي ” عبر الحساب الرسمي لإمارة منطقة الرياض على ” تويتر ” : ” حرصًا من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات، ومنعًا لكثير من السلبيات فقد صدر أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، بتوجيه الجهات المختصة على منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين ” .

وجاء ذلك قيام اللجان المختصة بإمارة منطقة الرياض، بمتابعة بعض مشاهير برنامج ” السناب شات ” .