بالفيديو.. أبسط طرق تصريف السيول والاستفادة منها

حمود العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن نظام الصرف الصحي، في بلدة ” اشيقر ” القديمة التابعة لمحافظة شقراء الواقعة على بعد 190 كليو مترًا شمال غرب الرياض؛ حيث ظهرت طريقة قديمة في تصريف مياه السيول والاستفادة منها.

وأظهر الفيديو، طريقة تصريف السيول عبر استخدام قنوات خاصة تنقلها إلى الأبار الموجودة في البلدة، ليتم الاستفادة منها لاحقًا في سقي المزارع؛ فيما تعجب الكثيرون من عدم استفادة مدن المملكة بخبرات هؤلاء الأجداد والتي باتت مستنقعات لمياه الأمطار، رغم إنفاق مئات ملايين على شبكات الصرف فيها.