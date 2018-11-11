في لافتة إنسانية.. ” القادسية ” يكافئ مواطنة بتذاكر عائلية مجانية بمباريات النادي

ماجد محمد(صدى):

أعربت إدارة نادي القادسية عن تقديرها لمشاعر الأمومة، حيث كافأت إحدى الأمهات بتقديم 4 تذاكر عائلية مجانية لها ولعائلتها.

وعن سبب ذلك الموقف الإنساني من النادي، فإنه يرجع لنشر أحد مشجعي النادي صورة لوالدته وهي تقف خلف الأسوار؛ لمتابعة ابنها الصغير الذي يلعب في الفئات السنية بالقادسية وهو يخوض إحدى المباريات.

حيث قرر النادي بعد ذلك منح الأم وعائلتها تذاكر مجانية في كل مباراة يخوضها فريق القادسية على أرضه؛ وذلك في ما تبقى من مباريات للفريق الأول في الموسم الحالي.