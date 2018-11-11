أمير تبوك يواسي الخريصي في وفاة ابنته

تبوك(صدى):

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابنته – رحمها الله – .

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الشيخ أحمد الخريصي بتبوك لتقديم واجب العزاء, حيث كان في استقباله لدى وصوله، وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

من جانبه, قدم الشيخ أحمد الخريصي شكره لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.