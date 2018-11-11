واقعة فريدة.. سحابة غريبة تضيئ سماء ” عفيف “

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة عفيف طقسًا غريبًا أدى إلى تكون سحب مضيئة بالبرق و من ثم تتحول إلى اللون البني ، والرمادي، حيث بدت السحب وكأنها شكل ضخم مجسم متماسك .

.فالتقط أحد الهواه هذا المنظر لإنه لاحظ شكل السماء وافتتن به، وقرر تصويره بكاميرته، وبعد تحميل الصورة على صفحته أثارت ضجة كبيرة بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وتناقله هواة الطقس ومحبو مشاهد الطبيعة على نطاق واسع ،وأنهالت التعليقات على قدرة الله سبحانه في تكوين السحاب ،واستشهدوا بآيات من القراآن الكريم ” ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾.