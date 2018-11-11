وظائف شاغرة بصحة نجران

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت صحة نجران عن حاجتها في اشغال عددا من الوظائف على بند العمال والمستخدمين وفق الشروط الموضحة.

الشروط لشغل وظائف العمال والمستخدمين

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2. أن يكون سن المتقدم من 18 – 40 سنة

3. أن يحمل المتقدم شهادة الإبتدائية أو الكفاءة المتوسطة

4. أن يحمل المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة سائق

5. أن لا يكون متقاعد من الخدمة المدنية أو التأمينات الإجتماعية

6. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي خلال الثلاث سنوات الأخيرة

7. اجتياز المقابلة الشخصية

يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 1440/3/3هـ و ينتهي يوم الأربعاء 1440/3/6هـ

ويكون التقديم من خلال هذا الر ابط :هنا