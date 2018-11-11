الحوثيون يلغمون أكياس الرز والسكر للانتقام من الأهالي

فهمي محمد(صدى):

أقدمت مليشيات الحوثي الإيرانية على تعبئة أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، بالألغام والعبوات الناسفة، ثم زرعها في منازل المدنيين والطرقات العامة والمقرات الحكومية؛ انتقاماً من الأهالي الرافضين لتواجد الميليشيات الانقلابية وممارساتها الإرهابية في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

ومن جانبها، تمكنت قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن الجيش الوطني اليمني، من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات، التي كانت تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين؛ تنافيًا مع الأعراف والقوانين الدولية التي تجرّم زرع الألغام واستهداف المدنيين في أوقات الحروب.

ونجحت القوات في انتزاع مئات الألغام والعبوات الناسفة الحوثية، إيرانية الصنع، التي كانت تستهدف الميليشياتُ بها المدنيين من أبناء الحديدة؛ خاصة في المناطق التي تم السيطرة عليها وطرد عناصر الميليشيات منها.