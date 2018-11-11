” الحمراني ” تعلن عن موعد إطلاق أولى بطولات الملاكمة النسائية في المملكة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الملاكمة والرياضية هالة الحمراني، عن الاستعداد لإطلاق بطولات نسائية للعبة في المملكة خلال عام 2020.

وأعربت الحمراني عن مدى اهتمام فتيات المملكة برياضة الملاكمة، قائلة: ” بدأنا بتدريب الفتيات وشهدت منطقتا الرياض وجدة أكثر نسبة تفاعل، وبإذن الله سيتم إطلاق بطولات نسائية في المملكة خلال عام 2020، بعد أن يتم الانتهاء من التجهيزات وتدريب الحكمات كوننا لا نملكهن في المملكة “.

وأكدت الحمراني على أهمية الفنون القتالية للمرأة؛ كونها تمدها باللياقة والقوة الجسمية وزيادة الثقة في النفس، وبالرغم من أنها تصنف كرياضة عنيفة إلا أنها تعطي لمَنْ يمارسها السلام النفسي.