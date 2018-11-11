” الحمراني ” تعلن عن موعد إطلاق أولى بطولات الملاكمة النسائية في المملكة
أعلنت الملاكمة والرياضية هالة الحمراني، عن الاستعداد لإطلاق بطولات نسائية للعبة في المملكة خلال عام 2020.
وأعربت الحمراني عن مدى اهتمام فتيات المملكة برياضة الملاكمة، قائلة: ” بدأنا بتدريب الفتيات وشهدت منطقتا الرياض وجدة أكثر نسبة تفاعل، وبإذن الله سيتم إطلاق بطولات نسائية في المملكة خلال عام 2020، بعد أن يتم الانتهاء من التجهيزات وتدريب الحكمات كوننا لا نملكهن في المملكة “.
وأكدت الحمراني على أهمية الفنون القتالية للمرأة؛ كونها تمدها باللياقة والقوة الجسمية وزيادة الثقة في النفس، وبالرغم من أنها تصنف كرياضة عنيفة إلا أنها تعطي لمَنْ يمارسها السلام النفسي.
ابو منار[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 3 ساعات
وش القذارة
فيه ريحه خائيسه
محمد[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 2 ساعتين
لكمة بالخشم راح تكره الملاكمة مدى الحياة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني تبون النسوان يروحن لبيوتهن مفقعات وجوههن ..الله يفقع وجهك ..ي زينك مستورة في بيتك..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34405 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه الي يبغي. الجوله تكون في اعلى مستوى يجيب ضراير. يلاكمن بعض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34405 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه الي يبغي. الجوله تكون في اعلى مستوى يجيب ضراير. يلاكمن بعض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34405 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه الي يبغي. الجوله تكون في اعلى مستوى يجيب ضراير. يلاكمن بعض
العدناني[ عدد التعليقات: 2311 ] نشر منذ 38 دقيقة
ايش راح تلبس لما تلاكم عالحلبة ؟؟
رااايق[ عدد التعليقات: 5909 ] نشر منذ 26 دقيقة
طقم أديداس *!!! هههههههههههههههه