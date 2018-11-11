بالصور.. مدرسة ابتدائية تحتفي بزيارة خادم الحرمين المرتقبة لتبوك بطريقة مختلفة

محمود البلوي(صدى):

أقدمت مدرسة ابتدائية بضباء، اليوم الأحد، على الاحتفاء بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، المرتقبة إلى منطقة تبوك على طريقتها الخاصة.

ومن جانبهن، كتبت معلمات وطالبات ابتدائية المويلح للبنات عبارات الترحيب على السبورة المدرسية احتفاءً بهذه الزيارة التاريخية التي تعد سادس زيارة لملوك السعودية منذ التأسيس.

وسطرت المدرسة ترحيبًا على دفتر حضور وانصراف اليوم، بالقلم الأخضر الذي يعبّر عن العَلم السعودي بعبارة ” بكل فخر واعتزاز نرحب بك يا مليكنا ” ؛ فيما من المنتظر أن يدشّن ويضع خادم الحرمين الشريفين حجر أساس عدد من المشاريع التنموية في المنطقة.