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عقوبة السجن تلاحق امرأة لزواجها من رجل متزوج

عقوبة السجن تلاحق امرأة لزواجها من رجل متزوج
مليكة فؤاد(صدى):

واجهت سيدة مغربية عقوبة السجن بسبب زواجها من رجل آخر منذ 8 سنوات في سبتة.

وفي التفاصيل، أنكرت السيدة المغربية علمها بأن زوجها كان متزوجا من أخرى، لافتة إلى أنه أخبرها بطلاقه و بأن لديه طفلين، وهذا ما أكده الزوج خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، هذا الأسبوع و التي حضرها كشاهد.

وأوضح الزوج أنه أبلغ زوجته الثانية و أسرتها أنه مطلق قبل عقد الزواج وفق الشريعة الإسلامية لكنه في الواقع كان ينتظر إتمام إجراءات الطلاق من زوجته الأولى، كما غابت السيدة المغربية عن الحضور لآخر جلسات المحاكمة.

ولا يكتفي القانون الأسباني بمعاقبة الرجل الذي يجمع بين زوجتين، بل يٌعّرض أيضا الزوجة الثانية للمساءلة القانونية.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات

ويجي واحد يقولك المغرب بلد مسلم

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 3 ساعات

عندي صديق بتونس سُجن 3سنوات بسبب التعدد

[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 3 ساعات

وانا اقول ليش التعدد عندهم 3% اثاريه قانون😏😏

[ عدد التعليقات: 1480 ] نشر منذ 3 ساعات

هههه…القانون يشمل الطرفين. يذكّرني قولة عادل امام : عاوزين نقلع نقلع كلنا انما انا لوحدي اتكسف بقى

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات

عبد الله في المغرب حتى الرجال يرفضون التعدد ويحاربونه

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات

قانون مخالف للشرع

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمنعون التعدد بحجة ان الذكور أكثر من الإناث 😌😌

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