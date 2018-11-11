عقوبة السجن تلاحق امرأة لزواجها من رجل متزوج

مليكة فؤاد(صدى):

واجهت سيدة مغربية عقوبة السجن بسبب زواجها من رجل آخر منذ 8 سنوات في سبتة.

وفي التفاصيل، أنكرت السيدة المغربية علمها بأن زوجها كان متزوجا من أخرى، لافتة إلى أنه أخبرها بطلاقه و بأن لديه طفلين، وهذا ما أكده الزوج خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، هذا الأسبوع و التي حضرها كشاهد.

وأوضح الزوج أنه أبلغ زوجته الثانية و أسرتها أنه مطلق قبل عقد الزواج وفق الشريعة الإسلامية لكنه في الواقع كان ينتظر إتمام إجراءات الطلاق من زوجته الأولى، كما غابت السيدة المغربية عن الحضور لآخر جلسات المحاكمة.

ولا يكتفي القانون الأسباني بمعاقبة الرجل الذي يجمع بين زوجتين، بل يٌعّرض أيضا الزوجة الثانية للمساءلة القانونية.