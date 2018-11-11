عقوبة السجن تلاحق امرأة لزواجها من رجل متزوج
واجهت سيدة مغربية عقوبة السجن بسبب زواجها من رجل آخر منذ 8 سنوات في سبتة.
وفي التفاصيل، أنكرت السيدة المغربية علمها بأن زوجها كان متزوجا من أخرى، لافتة إلى أنه أخبرها بطلاقه و بأن لديه طفلين، وهذا ما أكده الزوج خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، هذا الأسبوع و التي حضرها كشاهد.
وأوضح الزوج أنه أبلغ زوجته الثانية و أسرتها أنه مطلق قبل عقد الزواج وفق الشريعة الإسلامية لكنه في الواقع كان ينتظر إتمام إجراءات الطلاق من زوجته الأولى، كما غابت السيدة المغربية عن الحضور لآخر جلسات المحاكمة.
ولا يكتفي القانون الأسباني بمعاقبة الرجل الذي يجمع بين زوجتين، بل يٌعّرض أيضا الزوجة الثانية للمساءلة القانونية.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34405 ] نشر منذ 3 ساعات
الله وش ذا القانون
ابو أحمد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات
ويجي واحد يقولك المغرب بلد مسلم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 3 ساعات
عندي صديق بتونس سُجن 3سنوات بسبب التعدد
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 3 ساعات
وانا اقول ليش التعدد عندهم 3% اثاريه قانون😏😏
abdul[ عدد التعليقات: 1480 ] نشر منذ 3 ساعات
هههه…القانون يشمل الطرفين. يذكّرني قولة عادل امام : عاوزين نقلع نقلع كلنا انما انا لوحدي اتكسف بقى
ابو احمد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات
عبد الله في المغرب حتى الرجال يرفضون التعدد ويحاربونه
ابو نايف[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات
قانون مخالف للشرع
أخصائي[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمنعون التعدد بحجة ان الذكور أكثر من الإناث 😌😌