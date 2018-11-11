بالفيديو.. ردة فعل حليمة بولند بعد ملاحقة كويتيات لها بالشارع
شاركت الفنانة والمذيعة الكويتية حليمة بولند متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الإجتماعي ” سناب شات” ، مدى حب معجبيها لها، من خلال مقطع فيديو نشرته.
وأظهر الفيديو أثناء قيادتها سيارتها صرخت احدى المعجبات قائلة ” يا أبوى على الجمال ” وهيا تقول لهم “اموت عليكم، والله انتو اللى أحلى مني” ، وذلك في أحد شوارع الكويت.
وعلقت خليمة على الفيديو الذي بثته على “سناب شات” قائلة: “فديت معجباتي اللي صادوني بالشارع”.”.
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 3 ساعات
شلون المفتش 😍😥🤗😏
ابو منار[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 3 ساعات
كلها من بومتك الكبيرة
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 ساعات
شيلي قناعك يالنمنم بضاعتك واسعه
man30021[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات
هي اسمها حليمه ولا خليمه
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 3 ساعات
تراها أغثتنا كل يوم طالعه لنا بفضايح ومهازل انت بستين داهيه وحنا شكو وياك
انت لأ تمثلينا
ولأ تمثلين أخلاقنا ولا حتى متمثلين عاداتنا فضايحك وبلاويك خليها لنفسك
ترى الكلاب
ما بتطارد غير البهيمه الضايعه 🌴
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34405 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان