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بالفيديو.. ردة فعل حليمة بولند بعد ملاحقة كويتيات لها بالشارع

بالفيديو.. ردة فعل حليمة بولند بعد ملاحقة كويتيات لها بالشارع
خالد الظفيري(صدى):

شاركت الفنانة والمذيعة الكويتية حليمة بولند متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الإجتماعي ” سناب شات” ، مدى حب معجبيها لها، من خلال مقطع فيديو نشرته.

وأظهر الفيديو أثناء قيادتها سيارتها صرخت احدى المعجبات قائلة ” يا أبوى على الجمال ” وهيا تقول لهم “اموت عليكم، والله انتو اللى أحلى مني” ، وذلك في أحد شوارع الكويت.

وعلقت خليمة على الفيديو الذي بثته على “سناب شات” قائلة: “فديت معجباتي اللي صادوني بالشارع”.”.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 3 ساعات

كلها من بومتك الكبيرة

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 ساعات

شيلي قناعك يالنمنم بضاعتك واسعه

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات

هي اسمها حليمه ولا خليمه

[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 3 ساعات

تراها أغثتنا كل يوم طالعه لنا بفضايح ومهازل انت بستين داهيه وحنا شكو وياك
انت لأ تمثلينا
ولأ تمثلين أخلاقنا ولا حتى متمثلين عاداتنا فضايحك وبلاويك خليها لنفسك
ترى الكلاب
ما بتطارد غير البهيمه الضايعه 🌴

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