بالفيديو.. ردة فعل حليمة بولند بعد ملاحقة كويتيات لها بالشارع

خالد الظفيري(صدى):

شاركت الفنانة والمذيعة الكويتية حليمة بولند متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الإجتماعي ” سناب شات” ، مدى حب معجبيها لها، من خلال مقطع فيديو نشرته.

وأظهر الفيديو أثناء قيادتها سيارتها صرخت احدى المعجبات قائلة ” يا أبوى على الجمال ” وهيا تقول لهم “اموت عليكم، والله انتو اللى أحلى مني” ، وذلك في أحد شوارع الكويت.

وعلقت خليمة على الفيديو الذي بثته على “سناب شات” قائلة: “فديت معجباتي اللي صادوني بالشارع”.”.