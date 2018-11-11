بالصور.. 5 إصابات في حادث مروري لطالبات جامعة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 12:47 بعد ظهر اليوم الاحد على الرقم الطواري 997 حسب البلاغ الوارد بان موقع الحادث على الطريق الدائري الجديد بعد مفرق غثران باتجاه بني ظبيان ويوجد بالموقع تعدد اصابات لطالبات من جامعة الباحة حسب البلاغ الوارد.

وافاد الزهراني: انه تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر وفرقة من اسعاف الصحة وبتوجيه ومباشره للموقع من قبل مدير القيادة الميدانية عبد الله غرامه الغامدي وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود خمس اصابات من متوسطة الى بسيطة

كما تابع الحدث مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي من خلال الاتصالات اللاسلكية ووجه بتوجيه العدد المطلوب من الفرق الإسعافيه والتعامل مع الحالات حسب البرتوكولات وتسخير كافة الامكانيات لخدمة المصابين بالحادث.

وافاد الزهراني تفصيلاً بانه نتج عن الحادث اصابه متوسطة الخطورة لسائق المكروباص وأربع اصابات لطالبات وكانت حالتهم مستقره ولله الحمد وتم عمل الاسعافات الأولية بالموقع وبعد ذلك تم نقل أربع اصابات من قبل اسعافات الهلال الاحمر واصابه مستقرة ايضاً نقلت من قبل فرقة اسعاف الصحة لمستشفى الملك فهد العام بالباحة.

وأوضح ايضاَ المتحدث الرسمي للشئون الصحية بالباحة ماجد الشطي بانه تلقت ادارة الطوارئ والكوارث بلاغ من عمليات الهلال الأحمر 997 يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الجديد لباص طالبات ويوجد تعدد اصابات حسب البلاغ الأولي الوارد إليهم.

وفور تلقي البلاغ تم ارسال فرقتين إسعافيه من ادارة الطوارئ والكوارث الى موقع الحادث وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى الملك فهد.

وعند الوصول تبين وجود خمس إصابات بالموقع عدد أربع حالات لطالبات وبالإضافة للسائق وتم نقل أربع حالات عن طريق الهلال الاحمر وحالة عن طريق الصحة.