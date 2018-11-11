بالفيديو.. موديل روز مصدومة من قذارة وجهها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أصيبت الفاشينيستا موديل روز، بالصدمة في أحد مراكز التجميل، للخضوع لجلسة إزالة الطبقات الزائدة على بشرتها بماسك الذهب والفيشل.

ونشرت ” موديل روز ” مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ؛ حيث استعرضت أمام جمهورها، لحظة إزالة البقع من على وجهها قائلةً: ” هنبدأ نشيل البقع، ومن بعد راح نشيل الحبوب قبل وضع ماسك الذهب. ”

وظهرت الصدمة على وجه ” روز ” بعد إزالة الماسك؛ حيث علقت: ” وجهي.. اليوم كل شيء بان، معقول كل هذا خرج من بشرتي.. شو هذا؟ ”