  • الأحد 11

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. موديل روز مصدومة من قذارة وجهها

بالفيديو.. موديل روز مصدومة من قذارة وجهها

بالفيديو.. موديل روز مصدومة من قذارة وجهها
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أصيبت الفاشينيستا موديل روز، بالصدمة في أحد مراكز التجميل، للخضوع لجلسة إزالة الطبقات الزائدة على بشرتها بماسك الذهب والفيشل.

ونشرت ” موديل روز ” مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ؛ حيث استعرضت أمام جمهورها، لحظة إزالة البقع من على وجهها قائلةً: ” هنبدأ نشيل البقع، ومن بعد راح نشيل الحبوب قبل وضع ماسك الذهب. ”

وظهرت الصدمة على وجه ” روز ” بعد إزالة الماسك؛ حيث علقت: ” وجهي.. اليوم كل شيء بان، معقول كل هذا خرج من بشرتي.. شو هذا؟ ”


2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *