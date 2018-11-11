بلدية ” الجموم ” تعلن عن وظائف شاغرة على بند الأجور
كشفت بلدية محافظة الجموم عن توافر وظائف نسائية على بند الأجور، واشترطت البلدية على المتقدمات الآتي:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– والمؤهلات المطلوبة هي
” بكالوريوس إدارة عامة وبكالوريوس حاسب آلي، وبكالوريوس تغذية، وبكالوريوس كيمياء أو أي مؤهل علمي ” مع خبرة في مجال العمل المطلوب.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
– وألا تكون المتقدمة موظفة أو مفصولة من خدمة الدولة.
– وألا يكون قد صدر بحق المتقدمة حكم شرعي سابق.
وأشارت إلى أن التقديم علي هذه الوظائف يبدأ من اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام، بمقر ” البلدية ” إدارة شؤون الموظفين.
ودعت ” البلدية ” المتقدمات إلى إرفاق الدورات التدريبية المناسبة في مجال العمل المطلوب، كما اشترطت على المتقدمات ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.
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