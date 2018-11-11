بالصور.. ضبط 8 مواطنين لحيازتهم مواد مخدرة بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت مكافحة المخدرات ببحرة والعاصمة المقدسة 8 مواطنين؛ من قِبل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في عدد من مراكز الضبط الأمني في حدودها الإدارية أو عبر نقاط أمنية متنقلة.

وبالتطرق للتفاصيل، قامت دوريات الأمن بالشميسي بطريق جدة السريع بتوقيف مركبة يستقلها شخصان، وبتفتيش السائق عُثر بحوزته على 341 حبة كبتاجون مخدرة، ومبلغ مالي يقارب 2000 ريال.

كما تم استيقاف مركبة أخرى بقيادة مواطن، وبحوزته 9 حبات مخدرة من نوع كبتاجون، وسُلم الأشخاص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.

وبمركز الشعيبة الشمالية بطريق الساحل التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، تم إيقاف مركبة بقيادة مواطن بعد الاشتباه به، وعند طلب الدورية منه التوقف لوحظ أنه قام برمي كيس تحت مركبته، وبتفتيش الكيس وُجد بداخله 17 حبة كبتاجون مخدرة؛ فسُلم لمكافحة مخدرات بحرة.

أما عن الثلاثة الآخرين فقد تم ضبطهم بطريق الساحل، وذلك بمركبة يستقلها ثلاثة سعوديين؛ وبعد تفتيش المركبة والأشخاص وُجد مع السائق كيس نايلون، يوجد بداخله عدد ثلاث حبات، يُحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون داخل ملابسه الداخلية، ووُجد مع أحد المرافقين كيس نايلون بداخله عدد 28 حبة، يُحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة.