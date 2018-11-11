إزاحة الستار عن تفاصيل صفقة قطر الحقيقية مع اللاعب ” نيمار “

طلال الغامدي(صدى):

قامت وسائل إعلام أجنبية بإزاحة الستار عن الراتب الحقيقي للاعب نادي باريس سان جيرمان المملوك للدوحة نيمار دا سيلفا.

حيث يحصل ” دا سيلفا ” على نحو 55 مليون يورو سنويًا، وليس كما أعلن سابقا أن راتبه 25 مليون يورو إجماليًا.

وأوضحت الصحف الأجنبية أن راتب ” نيمار ” الإجمالي ينقسم غلى 25 مليون يورو راتب أساسي و5 ملايين أخرى سنويًا تحت بند حوافز أخلاقية مرتبطة بتحية الجماهير قبل وبعد المباراة.

ويأتي ذلك أيضًا باللإضافة لمساهمات النادي نفسه في مؤسسات تابعة لـ ” نيمار ” ؛ وهو الأمر الذي يجعل راتب اللاعب الإجمالي يصل إلى 55 مليون يورو سنويًا.

وعن تفاصيل باقي الصفقة، حصل والد اللاعب على عمولة 10.4 ملايين، إضافة إلى 10 ملايين لوكيل أعمال اللاعب، إلا أن النادي تحمل هذه العمولات، بعيدًا عن أعين الشرطة الفرنسية حتى لا يدفع ضرائب عليها، وذلك وفقَا للتسريبات.

حيث طلب وكيل ” نيمار ” الحصول على عمولته عن طريق شركات في مالطا وقبرص، بينما خشي سان جيرمان أن يدخل في أي صفقات مشبوهة مع تلك الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يحتاج إلى أرباح تصل إلى 165 مليون يورو؛ وذلك لتغطية تكاليف شراء نيمار ومبابي.