لاعب مانشستر سيتي: سترلينج في نفس مستوى مبابي

نواف السالم(صدى):

صرّح لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي بيرناردو سيلفا، أن زمليه في الفريق، رحيم ستيرلينج في مستوى هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، قائلًا: ” مبابي لاعب عظيم ولدينا في مانشستر سيتي ثنائي جيد على نفس المستوى وهما سترلينغ وساني. ”

وأضاف ” سيلفا ” موضحًا: ” الثلاثي صغير في السن ويمتلك موهبة كبيرة ومساحة واسعة للتطور والتحسن، كما أن ستيرلينغ وساني أصبحا جزءاً أساسياً من تشكيل الفريق كما هو الحال بالنسبة لكيليان مع سان جيرمان ” ، متابعًا: ” بالرغم من صغر سنه، مبابي لا يكتفي بالمراوغات ولا يقوم بالاستعراض، لكنّه أيضاً إيجابي على المرمى ويحاول التهديف وهذه العقلية هي ما تجعله ناجحًا. “