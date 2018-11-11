للسيدات.. تخلصي من تشققات الكعبين بأقوى وأرخص وصفة طبيعية
من المعروف أنه تزداد معاناة الكثير من النساء، مع تشققات وجفاف الكعبين ، خاصة مع قدوم فصل الشتاء ، وتحتار الكثيرات في كيفية التخلص من هذه المشكلة المحرجة.
في السطور التالية، نقدم الحل السحري، الأسرع والأقوى والأرخص، والذي سيجعلك تنعمين بكعوب ناعمة، طوال فصل الشتاء.
المكونات:
ملعقة ماء ورد
ملعقة فازلين
عصير نصف ليمونة
الطريقة:
امزجي المكونات مع بعضها جيدا.
دلكي بالخلطة السابقة الكعبين جيدا مساء قبل النوم مباشرة.
كرري الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق، ستنعمين بكعبين في نعومة كعوب الأطفال.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34405 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب طيب