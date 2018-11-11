للسيدات.. تخلصي من تشققات الكعبين بأقوى وأرخص وصفة طبيعية

أميرة خالد(صدى):

من المعروف أنه تزداد معاناة الكثير من النساء، مع تشققات وجفاف الكعبين ، خاصة مع قدوم فصل الشتاء ، وتحتار الكثيرات في كيفية التخلص من هذه المشكلة المحرجة.

في السطور التالية، نقدم الحل السحري، الأسرع والأقوى والأرخص، والذي سيجعلك تنعمين بكعوب ناعمة، طوال فصل الشتاء.

المكونات:

ملعقة ماء ورد

ملعقة فازلين

عصير نصف ليمونة

الطريقة:

امزجي المكونات مع بعضها جيدا.

دلكي بالخلطة السابقة الكعبين جيدا مساء قبل النوم مباشرة.

كرري الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق، ستنعمين بكعبين في نعومة كعوب الأطفال.