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للسيدات.. تخلصي من تشققات الكعبين بأقوى وأرخص وصفة طبيعية

للسيدات.. تخلصي من تشققات الكعبين بأقوى وأرخص وصفة طبيعية
أميرة خالد(صدى):

من المعروف أنه تزداد معاناة الكثير من النساء، مع تشققات وجفاف الكعبين ، خاصة مع قدوم فصل الشتاء ، وتحتار الكثيرات في كيفية التخلص من هذه المشكلة المحرجة.

في السطور التالية، نقدم الحل السحري، الأسرع والأقوى والأرخص، والذي سيجعلك تنعمين بكعوب ناعمة، طوال فصل الشتاء.

المكونات:
ملعقة ماء ورد
ملعقة فازلين
عصير نصف ليمونة

الطريقة:

امزجي المكونات مع بعضها جيدا.

دلكي بالخلطة السابقة الكعبين جيدا مساء قبل النوم مباشرة.

كرري الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق، ستنعمين بكعبين في نعومة كعوب الأطفال.


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