بالفيديو.. إعلامي عربي لعبد الملك الحوثي: أسمع دقات قلبك الخائفة

المنامة(صدى):

وجه الإعلامي البحريني محمد العرب، رسالة لعبد الملك الحوثي، زعيم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونشر ” العرب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” فيديو مصور قال فيه : ” والله لن أتركك يا عبد الملك الحوثي، حتى أبث خبر مقتلك أو وقوعك في الأسر، ولن أترك اليمن إلا منتصرًا أو جثة هامدة، وحتى إذا مت في اليمن فادفنوني عند آل حميقان في البيضاء ” .

وأضاف: ” أخذت من عمري 4 سنوات يا عبد الملك، ودعت خلالهم شهداء كانوا لي أكثر من أخوة، ولن أسامحك ” ، مشيرًا إلى أن المقاومة أصبحت قريبة من ” الحوثي ” جدًا.

واستكمل ” العرب ” : ” قربنا يا عبد الملك، نحن حولك، وحراسك سيهربون ولن يفيدك أحد، ولن يهزم العرب، لان النبي قال لا كسرى بعد كسرى، افهم يا غبي، أنا أسمع دقات قلبك الخائفة، وقريبا سيمنحني الأبطال شرف تصويرك وأنت مكبل أو مقتول ” .