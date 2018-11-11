فقدان أسنان الأطفال يؤثر سلبيا.. وننصح بالتجميل

تركية البدر(صدى):

حذرت الدكتورة نسرين حوراني، اختصاصية طب الأسنان، من خطورة فقدان الأسنان الأمامية لدى الأطفال وتأثيرها الصحي والنفسي على الطفل، حيث تؤثر على نطق بعض الأحرف ونمط الكلام لدي الأطفال، وتؤثر على المضغ ومن ثم التغذية بسبب نقصان فعالية المضغ، إضافة إلى تطور عادات غير مرغوبة للسان، واحتمال سوء الإطباق للفم. وإمكانية تأذي الطفل نفسياً بسبب الخلل في الناحية الجمالية. لذل فإن ترميم هذه الأسنان وإعادتها إلى شكلها ووظيفتها السابقة أمر غاية في الأهمية. فقلما ينتبه الأهل إلى ذاك الأثر النفسي الذي يتركه تسوس الأسنان على أولادهم، وقد يبرروون عدم جدوى العلاج بقولهم :” إنما هي أسنان لبنية ستسقط قريباً “. لكن لا يدركون أن هذه النخور قد تسبب آلام نفسية لأولادهم تمنعهم من الإختلاط بأقرانهم وتفقدهم ثقتهم بأنفسهم، بل ربما تجعلهم منبوذين من قبل أقرانهم وأصدقائه ، لذا يفرض السؤال نفسه، هل هناك عمليات لتجميل أسنان الأطفال؟ نعم يوجد تجميل لأسنان الأطفال، بل هو الأهم في عالم التجميل. وللقيام بتجميل الأسنان لابد لنا من التخلص من التسوس الذي تتفاوت درجاته عند الأطفال:

التسوس البسيط: وهو التسوس في الطبقات السطحية للسن، وهنا يتم إزالة التسوس وتنظيفه بالكامل، ثم حشو الأسنان بحشوات تجميلية، تشابه لون السن، ويتم تعديلها وتنعيمها لتعيد للسن شكله ووظيفته.

التسوس العميق : هو التسوس الذي يجتاح طبقات السن السطحية، ليصل إلى نقاط عميقة قبل عصب السن، وهنا يظهر لدينا الألم المرتبط بحساسية الأسنان تجاه الأطعمة والمشروبات، نتيجة قرب التسوس من العصب، وحدوث فجوة في السن تتراكم فيها بقايا الطعام. أما العلاج في هذه الحالة فيكون بتنظيف النخر تماما، ثم وضع طبقة عازلة تحمي العصب، ثم وضع الحشوات التجميلية.

التسوس النافذ : وهو التسوس الذي يجتاح طبقات السن بكاملها وصولا للعصب، مع ترك فجوة كبيرة بالأسنان، ويصبح من الصعب معها تثبيت الحشوات على الأسنان. وفي هذه الحالة يتم استخدام تيجان تجميلية ومنها تيجان الزيركون الجاهزة وتيجان البولي كربونات وقوالب “الكمبوزيت” الجاهزة الخاصة بالأطفال، وهذه لها نفس لون الأسنان التجميلية، وتساعد على تماسك الحشو والحفاظ على السن دون فقدانه. أما بالنسبة للأسنان الخلفية فيتم استخدام تيجان الاستانلس ستيل، لترميم بنية السن وتقويته.

تآكل السن الكامل: هنا قد نضطر إلى خلع السن ويتم التعويض بجهاز متحرك يضعه الطفل إذا كان في عمر مبكر، ريثما تبزغ الأسنان الدائمة أو بحافظة مسافة حسب عمر الطفل ومكان الخلع.

تصبغات الأسنان: هي التصبغات الناجمة عن الإصابات الرضية للأطفال، التي يختلف لون الأسنان فيها بين اللون الأحمر الوردي والرمادي والبني، أو تناول بعض الأدوية أثناء فترة الحمل، أو بفترة إكتمال أسنان الطفل، أو شرب الطفل لمياه غنية بالفلورايد يؤدي لظهور بقع صفراء على الأسنان، أو سوء العناية الفموية. ويبدأ العلاج بإزالة السبب والتأكيد على العناية الفموية وفي بعض الحالات الشديدة يتم استخدام بعض الطرق التجميلية لتغطية التصبغات كالحشوات أو التيجان .