وظائف شاغرة للرجال بالشركة السعودية للخدمات الأرضية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف رجالية شاغرة، بمسمى “مشغل خدمات التشغيل – Operator Operation Services”، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمنطقة الرياض، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

وأشارت إلى أن الوظيفة المطلوبة هي مشغل خدمات التشغيل (Operator Operation Services).

وحول شروط الوظيفة:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة إلى مهارات الاتصال، وإجادة اللغة الإنجليزية، العمل بروح الفريق الواحد.

ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2018/11/11م وينتهي بتاريخ 2018/11/25م، موضحا أن التقديم من خلال الرابط التالي: هنا