توضيح هام للجوازات حول تجديد الإقامة للمقيمين

نايف السالم(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” ، اليوم الأحد، أنه يلزم سريان صلاحية جواز السفر للمقيمين في حال تجديد فترة الإقامة.

وتبادر الجوازات بالرد على المستفسرين من المواطنين والمقيمين في وقت قياسي، سواء بالإجابة عنها بالتوضيح أو بالتوجيه إلى الجهة المختصة ، فتقدم مقيم بالسؤال حول تجديد الإقامة مع انتهاء الجواز ، وجاء رد الجوازات عليه ” مرحبا، يلزم سريان صلاحية جواز السفر لتتمكن من تجديد هوية مقيم. شكراً لك”.