واتساب تطلق ميزة جديدة لمستخدمي الآيفون فقط

واشنطن(صدى):

في تحديث جديد طرحته منصة التراسل الفوري ” واتساب” أصبح بإمكان مستخدمي نظام IOS الاستمتاع بمميزات جديدة داخل المحادثة بين شخص آخر .

وتختبر واتساب ميزة جديدة من شأنها السماح للمستخدمي الآيفون فقط بإرسال رسوم متحركة ” GIF ” وملصقات بأشكال أخرى ويمكن الإضافة على حسب الأشكال ، ولم تطرح هذه المميزات على خدمة التجريب ل ” Testflight ” بمتجر أبل ستور.

وكانت اضافت واتساب من قبل مجموعة من الميزات الجديدة التى تساعده فى البقاء سهلا ومريحا وممتعا للمستخدمين فأتاحت مشاركة ملفات PDF وملفات وورد وغيرها حتى من تطبيقات الطرف الثالث مثل جوجل درايف، ووان درايف.